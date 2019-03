Le week-end parfait de Stina Nilsson à Québec

Après avoir gagné le sprint en 2016 et 2017, et celui de vendredi dernier, la fondeuse suédoise de 25 ans a remporté dimanche la poursuite 10 kilomètres des Finales de la Coupe du monde de ski de fond.

« C'est un week-end parfait. Je n'aurais pu demander mieux. J'aime beaucoup le Québec », a réagi Nilsson, avouant sa surprise d'avoir remporté les trois épreuves au programme.

Nilsson a complété l'épreuve en 23 min 55 s 1/10, et a devancé respectivement les Norvégiennes Therese Johaug et Ingvild Flugstad Oestberg de 12,9 et 15,1 secondes.

Partie avec une avance de 33 secondes sur Oestberg et de 49 secondes sur Johaug, Nilsson croyait qu'elle serait rattrapée rapidement, mais ça n'a pas été le cas.

« Quand j'ai vu qu'elles ne l'ont pas fait, j'ai commencé à penser que je n'aurais peut-être pas à livrer un sprint à la fin. Dans la dernière montée, avec 20 secondes d'avance, j'ai été soulagée. J'ai pu savourer les 100 derniers mètres. »

Après avoir remporté le sprint vendredi, Nilsson a tenu tête aux favorites norvégiennes pour s'imposer dans le 10 km classique en départ groupé samedi.

La Suédoise a ainsi terminé en tête du classement de la Coupe du monde de Québec, qui se dispute selon une formule de mini tour.

Oestberg a néanmoins mis la main sur le grand globe de cristal, remis à la championne du classement général de la Coupe du monde.

Pour sa part, Emily Nishikawa, de Whitehorse, au Yukon, a été la meilleure fondeuse canadienne avec sa 31e place (+ 3:53,9).

Katherine Stewart-Jones, de Chelsea, a réussi une belle course en se classant 44e après avoir pris le départ du 51e rang.