Les Canadiennes défaites en finale de la Coupe Clarkson

Inactive lors des trois matchs de la demi-finale en raison d'une blessure, Marie-Philip Poulin a effectué un retour symbolique dans la formation des entraîneuses associées Caroline Ouellette et Danièle Sauvageau.

La capitaine, élue par ses pairs vendredi au titre de joueuse par excellence du circuit féminin, a participé à la mise au jeu protocolaire, mais n'a toutefois pas posé les patins sur la patinoire pendant la rencontre.

Sa coéquipière Ann-Sophie Bettez a assuré l'apport offensif de sa troupe en l'absence de Poulin en récoltant un doublé, mais en vain.

Les Canadiennes et l'Inferno se sont croisés au tour ultime des éliminatoires de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) pour la troisième fois en quatre ans.

Un revirement d'Erin Ambrose a offert l'occasion à l'Inferno de briser la glace à mi-chemin de la première période par l'entremise de Zoe Hickel, qui a trompé la vigilance d'Emerance Maschmeyer à la suite d'une déviation.

Nommée meilleure défenseuse de la LCHF lors de la remise des différents honneurs, Ambrose a été incapable de sortir la rondelle de son territoire. Les Calgariennes ont contrôlé l'objet durant plusieurs secondes, avant de faire payer la bourde de l'arrière.

La gardienne des Montréalaises n'était pas au bout de ses peines. Cinq minutes exactement après le but de Hickel, sa coéquipière à la ligne bleue Halli Krzyzaniak a doublé l'avance de sa troupe grâce à un tir de la pointe.

Bettez a bénéficié de l'inattention d'Alex Rigsby pour réduire l'écart de moitié au commencement de la période médiane. Sa frappe basse du revers s'est glissée derrière la portière de l'Inferno.

L'indiscipline a permis à chacune des équipes d'ajouter un but à la feuille de pointage avant la fin du deuxième acte.

Brianna Decker a d'abord déjoué Maschmeyer en supériorité numérique à l'aide d'un tir frappé, puis Bettez a profité d'une savante passe de Hilary Knight durant un cinq contre trois pour s'approcher de nouveau à une longueur de l'Inferno.

Lauriane Rougeau (no 5) et Rebecca Johnston (no 6) Photo : Les Canadiennes de Montréal / Anne-Marie Pellerin