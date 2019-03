Les Jets écrasent les Predators à Winnipeg

Kyle Connor a récolté trois buts et une aide, Connor Hellebuyck a réalisé 33 arrêts et les Jets ont assuré leur présence en séries éliminatoires avec une victoire convaincante de 5-0 face aux Predators de Nashville, samedi soir, à Winnipeg.

Kevin Hayes a touché la cible en plus d'obtenir trois mentions d'assistance et Andrew Copp a complété la marque du côté des Jets (45-26-4). Hellebuyck a réussi son deuxième jeu blanc de la saison et le 14e de sa carrière.

Pekka Rinne a repoussé 38 lancers pour les Predators (42-28-6), qui sont au 2e rang de la Division centrale, à quatre points des Jets.

La formation de Winnipeg a procédé à quelques changements en prévision du duel. Nikolaj Ehlers a été muté à la gauche de Mark Scheifele et Blake Wheeler, relayant Patrik Laine à la gauche du deuxième trio avec Hayes et Connor.

Les Jets amorçaient leur série de quatre matchs à domicile. Ils présentent un dossier de 5-1-0 à leurs six dernières rencontres.

Les Predators ont quant à eux connu quelques ennuis au cours des derniers affrontements, présentant un dossier de 3-2-1 à leurs six derniers matchs.