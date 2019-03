Loren Gabel élue hockeyeuse par excellence dans la NCAA

Finaliste en 2018 au trophée Patty-Kazmaier, Gabel s'est reprise cette année en devançant deux joueuses américaines : la défenseuse Megan Keller, des Eagles de Boston College, et l'attaquante Annie Pankowski, des Badgers de l'Université du Wisconsin.

Elle a succédé à sa compatriote Daryl Watts, première hockeyeuse à recevoir cette distinction à titre de recrue en 2018. L'honneur est remis annuellement depuis 1998.

Gabel a réalisé un sommet personnel de 40 buts cette saison. Elle a ajouté 29 aides à sa fiche pour clore sa quatrième et dernière campagne à l'Université Clarkson avec 69 points en 38 matchs.

La native de Kitchener a mené les Golden Knights à deux championnats nationaux (2017 et 2018) et à quatre présences au Frozen Four durant sa carrière dans la NCAA.

« J'ai eu le privilège d'entraîner plusieurs joueuses talentueuses pendant mon séjour à l'Université Clarkson, et Loren s'est avérée être l'une des plus grandes joueuses dans l'histoire des Golden Knights », commente l'entraîneur-chef Matt Desrosiers.

« Loren illustre tout ce que le trophée Patty-Kazmaier représente : une joueuse élite à travers le pays, qui sait en plus élever son jeu lorsque le moment est important, la compétitivité ainsi qu'une vraie passion et un grand amour pour le hockey. »

Gabel a enregistré plus de buts (116) et de points (213) que quiconque dans l'histoire du programme de hockey féminin des Golden Knights. Elle a porté l'uniforme de l'institution établie dans l'État de New York lors de 160 rencontres.