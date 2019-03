Johannes Boe décroche une historique 15e victoire cette saison

L'ancien record était détenu par le Français Martin Fourcade. Boe l'avait rejoint dans les annales vendredi en s'imposant au sprint.

Le biathlonien de 25 ans est déjà assuré de mettre la main sur le premier gros globe de cristal. Fourcade avait précédemment régné sur le classement général de 2012 à 2018.

Malgré trois fautes au tir, Boe a enlevé les honneurs de la poursuite à Oslo devant son frère aîné Tarjei Boe et l'Allemand Arnd Peiffer.

Ce 37e succès en Coupe du monde lui a permis de s'adjuger le petit globe de cristal de la discipline, qui s'ajoute à ceux en solo et au sprint.

Le Norvégien aura l'occasion de compléter le grand chelem s'il parvient à gagner le petit globe de cristal du départ de masse dimanche en clôture de la campagne.

Boe n'a laissé que des miettes à ses adversaires cette saison puisqu'il a également survolé les Championnats du monde à Ostersund, en Suède, en obtenant cinq médailles, soit quatre d'or et une d'argent.

« Il est devenu plus fort cette année, affirme Siegfried Mazet, l'entraîneur de tir de la Norvège. Il a eu un sursaut d'orgueil et de volonté pour essayer d'être plus régulier. »

« Il y a eu un travail mental, mais aussi une prise de conscience de ce qu'il doit être en tant qu'athlète de haut niveau, pas seulement pendant la saison, mais aussi pendant la préparation », ajoute-t-il.

Les différentes épreuves de la Coupe du monde d'Oslo se déroulent sans Fourcade.

Le quintuple champion olympique a préféré mettre prématurément fin à sa campagne après un hiver très délicat et des mondiaux bouclés sans podium, une première depuis 2009.