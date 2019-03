Stina Nilsson gagne le 10 km à Québec

Nilsson a franchi la distance en 25 min 51 s 6/10, devant Therese Johaug par seulement deux dixièmes de seconde et Ingvild Flugstad Oestberg par 1,5 s.

L'athlète de 25 ans a ainsi interrompu la séquence victorieuse de Johaug, elle qui visait à terminer l'hiver sans avoir connu autre chose que la victoire en distance.

« J'étais en grande forme aujourd'hui et mes skis étaient parfaits pour les conditions, a confié celle qui a signé une quatrième victoire à Québec depuis 2016. À la fin, je voulais être la plus proche possible et j'ai été capable de combler l'écart pour le sprint final. »

Avec ses deux victoires en autant de jours, Nilsson est en tête du classement de cette Coupe du monde qui se dispute selon une formule de mini-tour.

« Je pense avoir fait une très bonne course aujourd'hui, mais Stina était très forte à la fin, a pour sa part reconnu Johaug. Je n'ai jamais réalisé un sprint comme ça auparavant, je suis donc satisfaite de ma fin de course.

« C'est un parcours assez facile avec de la glace sur certaines portions, c'était difficile de creuser un bon écart avec les autres. Je suis passée en tête avec deux tours pour faire le travail et je suis contente d'avoir réussi un bon sprint. »

Emily Nishikawa a été la meilleure Canadienne avec une 38e place, en 27:47,7.

Katherine Stewart-Jones, de Chelsea, s'est classée 52e en 29:18,8.

« J'ai vraiment eu un bon départ et je me sentais bien. Mais au deuxième tour, je suis tombée dans la grosse descente sur la glace, a mentionné la fondeuse de 23 ans. J'ai perdu beaucoup d'élan et ça m'a pris un peu de temps de retrouver mon rythme. »