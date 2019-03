La retraite attendra pour Zdeno Chara

Chara pourra ajouter 1,75 M$ à ses coffres grâce à des bonis liés à ses performances.

Le vétéran de 42 ans dispute sa 21e campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et sa 13e à Boston. Il a inscrit 4 buts et 7 mentions d'assistance en 55 rencontres cette saison et affiche un rendement de +16.

Chara a aidé la formation du Massachusetts à remporter la Coupe Stanley en 2011 contre les Canucks de Vancouver.

Invité à cinq matchs des étoiles, le principal concerné a également été le lauréat des trophées Norris (2009) et Mark-Messier (2011), respectivement remis au meilleur défenseur et au joueur qui affiche un leadership exemplaire tant sur la patinoire qu'à l'extérieur de celle-ci.

Sa longévité lui permettra notamment d'atteindre plusieurs plateaux d'ici la retraite. Il a enregistré 639 points, dont 199 buts, en 1478 rencontres dans la LNH.

Chara a amorcé sa carrière dans le circuit Bettman en 1997 sous les couleurs des Islanders.

Repêché au 56e rang (3e tour) en 1996, il a fait partie de l'organisation new-yorkaise durant cinq ans, avant de prendre la direction d'Ottawa dans la transaction majeure qui a permis aux Sénateurs d'envoyer Alexei Yashin aux Islanders.

L'ailier droit Bill Muckalt et une sélection de premier tour à l'encan 2001, qui est devenu le joueur de centre Jason Spezza, avaient accompagné Chara dans la capitale canadienne.

L'arrière slovaque a profité de l'autonomie complète en 2006 pour quitter Ottawa et s'amener à Boston. On lui a instantanément décerné le rôle de capitaine des Bruins.

Aucun de ses homologues actifs n'arbore le « C » depuis plus longtemps que lui.