Frédérique Turgeon remporte le petit globe de cristal en slalom debout

Si elle complétait ses deux descentes jeudi, Turgeon allait avoir suffisamment de points au classement de la Coupe du monde de slalom en ski debout pour conserver la tête.

Deuxième de la première descente, la skieuse de 19 ans a obtenu le quatrième chrono dans la seconde pour chuter de deux rangs au classement. En inscrivant un temps combiné de 1 min 56 s 60/100, elle a conclu à 1,81 seconde de sa compatriote, l’Albertaine Alana Ramsay, qui a décroché le bronze. « J’ai été capable d’attaquer beaucoup plus aujourd’hui, mais en deuxième manche, avec la fatigue, la neige et la chaleur, j’ai commis quelques erreurs et ça m’a coûté le podium », a-t-elle expliqué.

La Française Marie Bochet (1:47,04) a à nouveau dominé l’épreuve pour remporter l’or tandis que l’Allemande Anna-Maria Rieder (1:54,33) est montée sur la deuxième marche du podium.

Au classement général, la Québécoise termine au troisième rang derrière Bochet et Rieder.

Des réalisations qu’elle dédie à son père, mort subitement en décembre dernier. « Je voulais gagner le petit globe en l’honneur de mon père. Je suis très fière de ma saison entière et d’avoir pu le faire pour mon père et moi. Gagner un globe de cristal en slalom c’était mon objectif pour dans trois ans et je l'ai déjà réalisé », a raconté la skieuse qui a confié qu’elle avait eu de la difficulté à dissimuler ses larmes lorsqu’elle a parlé à sa maman après la course. « Nous étions toutes les deux super émotives, mais c’est parce que nous savons que mon père aurait été fier. »

« Je ne sais toujours pas comment j’ai fait pour gérer mes émotions face à cette grande perte tout au long de la saison, mais de l’avoir fait, c’est incroyable », a-t-elle poursuivi.

Turgeon a même reçu les félicitations de sa principale rivale du circuit de la Coupe du monde. « Marie Bochet, qui est très compétitive, est venue me dire qu’elle était contente que je remporte le petit globe. »

La saison terminée, Frédérique Turgeon pas trop peur que la réalité la rattrape. « J’ai de la difficulté à réaliser et à comprendre que j’ai perdu mon père. Les prochains mois risquent d’être plus difficiles, mais je vais rester forte. Je vais vivre tout ça au jour le jour, avaler les bouchées une à la fois. Je sais qu’il y a des jours où je serai plus triste que d’autres et ce sera normal. Je crois que ça continuera à aller bien, car je vais me concentrer sur les nouvelles étapes à franchir », a-t-elle conclu.