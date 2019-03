Flyers, Blackhawks, Sabres et Lightning à l'affiche en Europe l'an prochain

Les Blackhawks de Chicago et les Flyers de Philadelphie lanceront leur saison à Prague, en République tchèque, le 4 octobre. Quant aux Sabres de Buffalo et au Lightning de Tampa Bay, ils disputeront deux matchs à Stockholm, en Suède, les 8 et 9 novembre.

Ce sera la troisième année de suite que la LNH tiendra des matchs de saison en Europe. En 2018-2019, les Devils du New Jersey et les Oilers d'Edmonton ont amorcé la saison à Göteborg, en Suède, tandis que les Panthers de la Floride et les Jets de Winnipeg ont pris part à deux matchs à Helsinki, en Finlande.

Comme cela a été le cas pour les Devils et les Oilers, les Blackhawks et les Flyers concluront leur camp en Europe et joueront un match préparatoire contre une équipe locale.

Les Blackhawks se rendront en Allemagne pour y affronter l'EHC Eisbären de Berlin le 29 septembre. Quant aux Flyers, ils voyageront jusqu'en Suisse pour se mesurer au HC Lausanne le 30 septembre.