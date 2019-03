Les Raptors s'imposent au bout du suspense en Oklahoma

Pascal Siakam a amassé 33 points et 13 rebonds et les Raptors de Toronto sont venus à bout du Thunder 123-114 en prolongation, mercredi, à Oklahoma City.

La formation torontoise a bousillé une avance de 20 points dans la seconde moitié de la rencontre, mais elle a tenu bon pour remporter le premier de ses deux matchs en trois jours.

Les meneurs de la Section atlantique ont mis fin à leur séquence de quatre revers contre Oklahoma City malgré l'absence de Kyle Lowry, qui a raté la rencontre en raison d'une blessure à la cheville subie lundi, contre les Knicks de New York.

Fred VanVleet a récolté 23 points et 6 aides. Les Raptors ont diversifié leur attaque, si bien que quatre joueurs ont inscrit six aides. Kawhi Leonard a ajouté 22 points et 10 rebonds, tandis que Danny Green a marqué 17 points.

De retour au jeu après un match de suspension, Russell Westbrook a enregistré 42 points, 11 rebonds et 6 aides pour le Thunder, qui a subi une quatrième défaite d'affilée.

Oklahoma City, qui a perdu 10 de ses 14 dernières rencontres, occupe le 6e rang de l'Ouest, mais n'est qu'à un demi-match du 8e, le dernier qui donne accès aux éliminatoires.