Victoire des Jets signée Connor Hellebuyck

Connor Hellebuyck a repoussé 29 rondelles pour réussir son premier jeu blanc de la saison et les Jets de Winnipeg ont défait les Ducks d'Anaheim 3-0, mercredi.

Kyle Connor a inscrit un but et une aide pour les Jets, qui ont mis la main sur leur quatrième grain de suite. Mark Scheifele a fait mouche en avantage numérique et Nikolaj Ehlers a scellé la victoire dans une cage déserte. Jacob Trouba a quant à lui récolté deux mentions d'aide.

Les Jets ont creusé un écart de trois points au sommet de la Section centrale et ont complété un balayage lors de leur séjour en Californie. La formation de Winnipeg pourrait confirmer sa place en séries éliminatoires jeudi, à Las Vegas.

John Gibson a réalisé 20 arrêts pour les Ducks, blanchis pour la septième fois depuis le début du mois de janvier.

Les Ducks avaient remporté six de leurs neuf derniers matchs avant de frapper un mur.