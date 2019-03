Le Lightning remporte un duel relevé à Washington

Andrei Vasilevskiy a établi un record de franchise, mercredi soir, lorsqu'il a repoussé 54 rondelles, Victor Hedman a eu le dernier mot en prolongation et le Lightning de Tampa Bay a mis la main sur une sixième victoire d'affilée en vertu d'un gain de 5-4 devant les Capitals de Washington.

Hedman a enfilé l'aiguille à 3:01 de la prolongation pour permettre au Lightning de poursuivre son heureuse séquence.

Vasilevskiy s'est présenté sous son plus beau jour, alors que les Capitals ont dirigé 58 tirs vers lui.

Il s'est notamment imposé face à Alex Ovechkin, à mi-chemin en troisième période, et a repris ses esprits en prolongation après avoir permis à Evgeny Kuznetsov de niveler la marque, avec 52,6 secondes à écouler en temps réglementaire.

Nikita Kucherov a enfilé ses 36e et 37e buts de la saison, chaque fois en avantage numérique, et il augmente son avance au sommet du classement des pointeurs de la LNH avec 119 points, 14 de plus que le récipiendaire du trophée Art Ross, Connor McDavid.

Anthony Cirelli et Steven Stamkos ont tous les deux profité des bourdes des Capitals pour s'inscrire à la marque. Stamkos a également ajouté deux mentions d'aide à sa fiche.

Lars Eller, Carl Hagelin et T.J. Oshie ont aussi trompé la vigilance de Vasilevskiy chez les Capitals, qui tentent de conserver le premier rang de la Division métropolitaine.

Braden Holtby a pour sa part accordé cinq buts sur 28 tirs.

C'est la deuxième fois en cinq jours que la formation de la Floride vient à bout des champions en titre de la Coupe Stanley.