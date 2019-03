La Coupe du monde féminine de 2023 sur gazon naturel

Cette condition fait partie des exigences requises pour les pays qui souhaitent présenter leur candidature pour l’obtention du prestigieux tournoi.

Elle a été ajoutée à la suite de la controverse entourant l’utilisation du gazon synthétique qui a éclaté lors de la Coupe du monde de 2015 au Canada.

Certaines joueuses ont déposé une poursuite pour discrimination – plus tard retirée – en lien avec l’utilisation du gazon synthétique il y a quatre ans, puisque tous les matchs de la Coupe du monde de soccer masculin doivent être présentés sur du gazon naturel.

Elles estimaient que le gazon synthétique était plus dommageable que le naturel sur leur corps, et qu’il pourrait donc provoquer plus de blessures. Les plaignantes ont aussi mentionné que le ballon bougeait et rebondissait différemment sur le gazon synthétique. La FIFA a dit qu’elle préférait que la même surface de jeu soit installée dans tous les stades.

Le tournoi, qui regroupera 24 pays en France cet été, aura lieu dans 9 stades, tous munis d’un terrain de gazon naturel. La FIFA a souligné que le recours au gazon synthétique serait inacceptable en 2023.

Cependant, elle autorisera un système hybride qui est utilisé dans de nombreux grands stades, où des millions de fibres synthétiques de gazon sont tissées au travers et en dessous du gazon naturel.