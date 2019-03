Auger-Aliassime se qualifie à Miami et le match d'Andreescu est remis

La pluie a retardé l'échéance , mais Félix Auger-Aliassime a franchi les qualifications du tournoi de Miami avec succès mercredi. La météo a cependant eu raison de la séance du soir et le premier match de Bianca Andreescu a été remis à jeudi.

Le Québécois a accédé au tableau principal avec une victoire contre l'Italien Paolo Lorenzi en deux manches de 7-6 (7/1) et 6-2 et 82 minutes d'efforts.

Les deux joueurs devaient s'affronter la veille, mais la pluie a forcé les organisateurs à tout remettre au lendemain.

Le 57e au classement mondial a enlevé la manche initiale dans laquelle les deux rivaux n’ont rien cédé au service. D’ailleurs, le jeune homme de 18 ans a maintenu une excellente moyenne de 79 % de réussite avec sa première balle.

C’est finalement au jeu décisif qu’il s’est imposé face à la 107e raquette de l'ATP. Il a mis fin à la manche avec le cinquième de ses 13 as.

Dans la deuxième, Auger-Aliassime a brisé le service du vétéran de 37 ans au troisième jeu pour prendre une avance de 2-1. Il lui a refait le coup au cinquième.

Pour la première fois de sa carrière, Auger-Aliassime disputera donc deux Masters 1000 de suite. Il a été éliminé au troisième tour à Indian Wells la semaine dernière.

Auger-Aliassime affrontera le Norvégien Casper Ruud, 20 ans, au premier tour vers 15 h (HAE), jeudi. Ruud, 98e au classement ATP, est aussi passé par les qualifications.

Pour sa part, Denis Shapovalov, la 20e tête de série, rencontrera au deuxième tour le gagnant d'un duel entre un qualifié et le Tunisien Malek Jaziri. L'Ontarien âgé de seulement 19 ans et son coéquipier indien Roha Bopanna affronteront aussi en double jeudi l'Américain Austin Krajicek et le Néo-Zélandais d'origine russe Artem Sitak.

Par ailleurs, Milos Raonic, 12e tête de série du tournoi, a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour du tableau principal. L'Ontarien y affrontera le vainqueur du duel entre l'Allemand Maximilian Marterer et l'Américain Taylor Fritz, qui devrait avoir lieu jeudi.

Au tour d'Andreescu de devoir patienter

La séance de mercredi soir ayant été annulée, l'Ontarienne Bianca Andreescu a vu son premier match être remis à jeudi.

Elle affrontera la Roumaine Irina-Camelia Begu, 70e mondiale. En route vers sa brillante victoire à Indian Wells, l'Ontarienne avait notamment vaincu Begu en trois manches de 6-7 (3/7), 6-3, 6-3.