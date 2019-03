[BALADO] Tellement hockey : l’avantage numérique, planche de salut du Canadien?

Le Canadien s'est replacé dans la course aux séries éliminatoires à Philadelphie. Le succès de sa lutte sans merci avec les Blue Jackets de Columbus passe-t-il par l'avantage numérique? Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 25e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.