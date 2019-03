Les Flames bien installés au sommet, les Oilers corrigés à Saint Louis

David Rittich a repoussé 31 rondelles et les Flames ont défait les Blue Jackets de Columbus 4-2, mardi soir, à Calgary.

Johnny Gaudreau, Andrew Mangiapane et Michael Frolik ont d’abord fait bouger les cordages du côté des Flames, tandis que Matthew Tkachuk a conclu la victoire des siens dans un filet désert.

Austin Czarnik s'est fait complice de deux buts des Flames. Rittich a enregistré une quatrième victoire de suite.

Oliver Bjorkstrand et le défenseur Zach Werenski ont répliqué pour les Blue Jackets, qui occupent le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Est. Sergei Bobrovsky a réalisé 28 arrêts dans une cause perdante.

Les Blue Jackets n'ont plus qu'un point d'avance sur le Canadien de Montréal, qui a arraché deux précieux points aux Flyers à Philadelphie.

La formation de Calgary a été la première équipe de l'Ouest, dimanche, à confirmer sa participation au tournoi printanier. Avec neuf matchs à jouer, son objectif est de demeurer au sommet de la Division pacifique devant les Sharks de San José.

Les Sharks ont reçu leur laissez-passer pour les éliminatoires mardi en raison de la défaite du Wild du Minnesota contre l'Avalanche du Colorado.

Jaden Schwartz a inscrit un quatrième tour du chapeau dans la LNH. Photo : Associated Press / Dilip Vishwanat

Les Blues font la leçon aux Oilers

À Saint Louis, Jaden Schwartz a récolté trois buts et une aide pour les Blues, qui ont écrasé les Oilers d'Edmonton 7-2.

Schwartz a réalisé son quatrième tour du chapeau dans la LNH et son premier depuis le 18 octobre 2017. C'était contre les Blackhawks de Chicago. David Perron a également donné du fil à retordre aux Oilers puisqu’il a touché la cible à deux reprises en plus d'ajouter deux aides.

Alex Pietrangelo et Pat Maroon ont également marqué pour les Blues, qui ont dominé les Oilers 42-16 au chapitre des tirs au but. À leurs neuf dernières rencontres à domicile contre les Oilers, les Blues présentent une fiche de 6-1-2.

Ryan Nugent-Hopkins et Zack Kassian ont répliqué pour les Oilers, qui perdaient 4-0 avant leurs deux filets en deuxième période. Les Blues ont toutefois creusé l'écart avec trois buts au troisième vingt.

Mikko Koskinen a cédé à 3 reprises en 20 lancers avant d'être remplacé par Anthony Stolarz, qui a par la suite repoussé 20 rondelles.