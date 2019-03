Éric Lapointe dit que le temps presse pour la vente des Alouettes

L'ancien demi offensif qui travaille aujourd'hui dans le monde de la finance a déclaré mardi qu'il avait brièvement échangé quelques textos la semaine dernière avec le directeur des Alouettes, Andrew Wetenhall, propriétaire de l'équipe avec son père Bob. Cette conversation n'a toutefois rien donné de concret.

« Ç'a été très bref, a dit Lapointe J'ai envoyé une liste d'environ 20 questions, mais il n'a jamais répondu.

Je dirais qu'il a l'air déçu que je sois sa dernière chance, ou l'une de ses dernières chances, et il était prêt à vendre, mais on dirait qu'il va vendre à la ligue puisqu'il n'y a pas d'autre option du côté football. Il pourrait y avoir des investisseurs, mais ils n'ont présenté aucune offre formelle à Andrew. Éric Lapointe

Plusieurs médias ont rapporté mercredi que les Alouettes seraient sur le point d'être vendues. Les dirigeants de l'équipe ont d'abord refusé de commenter ces informations, en les qualifiant de « rumeurs », mais en fin de soirée, mercredi, le président Patrick Boivin a déclaré aux partisans pendant la visite du commissaire de la LCF Randy Ambrosie à Montréal qu'elle n'était pas à vendre.

« Ça n'a pas empêché des gens de venir sonder le terrain, de discuter avec nous et de nous poser des questions, a alors mentionné Boivin. Andrew, en tant qu'homme d'affaires avisé, les a écoutés.

« L'objectif principal de notre propriétaire est de redresser l'organisation, et c'est là-dessus que nous travaillons en collaboration avec la ligue. »

Il y a deux ans, Éric Lapointe a approché l'avocat principal de la famille Wetenhall afin de lui présenter un partenariat d'affaires, ou carrément de vendre l'équipe au groupe qu'il représentait, mais son offre a été refusée.

Sentiment d'urgence

Lapointe, 44 ans, a répété mardi qu'il pourrait rapidement rassembler un groupe d'hommes d'affaires pour faire l'achat de l'équipe, à condition qu'il ait l'heure juste très bientôt des proprios des Alouettes, idéalement dès cette semaine.

« L'argent n'est pas un problème, a dit Lapointe. C'est plutôt le fait que... des changements doivent être apportés dès maintenant, nous devons négocier de nombreuses choses.

Nous sommes à la mi-mars et le repêchage approche à grands pas, et tu veux aligner une équipe compétitive sur le terrain. Je suis un homme de parole, mais je ne suis pas fou. Je peux accomplir certaines choses, mais nous ne nous laisserons pas berner simplement parce que le processus est lent. Éric Lapointe

Des informations ont aussi circulé voulant que d'autres groupes souhaitent acheter les Alouettes, ce qui pourrait ralentir le processus.

« Si des gens appellent (Andrew Wetenhall), alors c'est facile de dire: ''Hey, je suis intéressé. Voyons les chiffres'', a évoqué Lapointe. Puis, ils voient les chiffres et soudainement ça ne les intéresse plus, mais nous venons de perdre une autre semaine.

« C'est un défi, surtout que je ne suis pas à la retraite... et si tu me fais perdre des semaines sans obtenir de résultat, alors je ne suis pas certain que je devrais poursuivre mes démarches. C'est la raison pour laquelle je dis que s'il y a d'autres groupes intéressés, alors peuvent-ils se manifester? Ça me permettrait de retirer mon offre. »

Éric Lapointe croit toujours que son groupe pourrait permettre aux Alouettes de connaître du succès à Montréal, mais ajoute qu'il doit avoir accès aux registres du propriétaire afin de savoir ce qui lui pend au bout du nez. Lapointe a ajouté que ses investisseurs ne veulent pas perdre de l'argent, ou encore à simplement sauver leur mise.

« Les gens qui veulent perdre de l'argent ne font pas partie de mon groupe, a-t-il dit sans détour. Je suis le genre de gars qui protège les actifs et qui réussit à les faire passer aux deuxième, troisième générations.

Vous me placez dans une situation où je pourrais laisser des gens s'emballer et peut-être perdre de l'argent? Ce n'est pas pour moi. Je ne recommanderais jamais un investissement où les risques sont plus grands que les gains envisageables. Je pourrais le faire avec mon propre argent, car c'est différent. Éric Lapointe

Éric Lapointe s'était joint aux Alouettes à titre de joueur autonome en 2001, et il est demeuré dans le nid jusqu'à la fin de 2006. Il a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2012.

À l'arrivée en poste des Wetenhall comme propriétaires, les Alouettes étaient une puissance de la Ligue canadienne. Entre 1999 et 2012, ils ont décroché le titre de la Division est à neuf reprises et ont pris part à huit matchs de la Coupe Grey, dont trois ont culminé avec la conquête du précieux trophée.

Le dernier titre des Alouettes remonte à 2010. L'équipe a raté les éliminatoires au cours des quatre dernières saisons, et a présenté une fiche de 21-51 pendant cette séquence.