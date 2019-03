L'équipe cycliste Sky change de propriétaire et de nom

Sky change de nom. C'est le groupe pétrochimique britannique Ineos qui devient propriétaire et nouveau commanditaire de l'équipe cycliste.

C'est ce qu'a annoncé l'équipe, mardi. Le changement de nom se fera à partir du Tour du Yorkshire qui commence le 2 mai.

Ineos appartient au milliardaire britannique Jim Ratcliffe, qui a créé l'entreprise en 1998. Il détient toujours les deux tiers des parts de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires est estimé à 80 milliards de dollars.

M. Ratcliffe, âgé de 66 ans, est à la tête de la première fortune britannique, avec un patrimoine estimé à 36,8 milliards de dollars canadiens, selon le Sunday Times.

Le groupe Ineos honorera tous les contrats actuels des coureurs.

« Le cyclisme est un grand sport dont l'aspect tactique est important et qui gagne en popularité à travers le monde, a expliqué Jim Ratcliffe. Ineos est enchanté de prendre la responsabilité de gérer une telle équipe professionnelle. »

Jim Ratcliffe Photo : You Tube

L'équipe Sky, dirigée par David Brailsford, a remporté six des sept derniers Tours de France.

« Très fier que les coureurs et le personnel puissent continuer ensemble en 2020 et au-delà. Je me réjouis du succès ininterrompu de l'équipe INEOS », a écrit sur son compte Twitter Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France.

Le Britannique Geraint Thomas, vainqueur du Tour en 2018, est lié contractuellement avec Sky jusqu'à fin 2021 et le Colombien Egan Bernal jusqu'en 2023.

En décembre 2018, l'opérateur de télévision britannique Sky, racheté par l'américain Comcast, avait annoncé sa décision de mettre un terme à son parrainage à la fin de 2019.

Le cyclisme après la voile

Jim Ratcliffe voit visiblement le sport comme un bon investissement.

Il a investi 192,6 M$ CA dans Ineos Team UK, un bateau et une équipe britannique qui veulent gagner la prochaine édition de la Coupe de l'America (en 2021).

Selon les médias britanniques, il serait intéressé à racheter le club de soccer de Chelsea.