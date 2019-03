Le Canada s'incline devant l'Écosse au mondial de curling féminin

Les représentantes de l’unifolié ont une fiche de 3 victoires et 3 défaites et sont installées au 7e rang du tour préliminaire. Seules les six premières équipes accèdent aux éliminatoires.

La skip de Calgary Chelsea Carey a marqué un point au 10e bout pour forcer la prolongation, où Sophie Jackson a donné la victoire à l’Écosse avec une sortie à sa dernière pierre.

Le Canada affronte les États-Unis (2-4) plus tard mardi.

Par ailleurs, la Suède et la Corée du Sud ont rejoint la Chine et la Russie au sommet du classement avec une fiche de 5-1. La Suède a malmené la Finlande 10-2, tandis que la Corée du Sud a écrasé le Japon 11-4.