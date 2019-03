L'éreintant chemin parcouru par Bianca Andreescu pour décrocher le titre à Indian Wells lui a permis d'en apprendre beaucoup sur sa propre personne. La joueuse canadienne est arrivée à Miami mardi, au petit matin, avec encore plus d'outils dans son coffre.

Après son étonnant sacre en Californie, la vedette de l'heure sur le circuit de la WTA a traversé les États-Unis d'ouest en est jusqu'en Floride, où elle participe cette semaine à un autre tournoi d'envergure.

Sept victoires consécutives, dont quatre face à des joueuses du top 20, ont donné à Bianca Andreescu une énorme poussée.

Ça m'a assurément donné beaucoup d'expérience et de confiance en mes moyens. Chaque match que je dispute, j'essaie d'en retirer un apprentissage. Les dernières semaines m'ont permis d'apprendre que même si mon corps est épuisé, je peux repousser mes limites avec ma force mentale. Bianca Andreescu

« C'est ce que j'ai fait en demi-finales et en finale, et j'en suis très heureuse, a-t-elle ajouté dans ses premières entrevues depuis sa victoire à Indian Wells. J'ai aussi appris que je pouvais vraiment déranger mes adversaires grâce à mon style de jeu, je veux donc continuer de m'améliorer, et d'autres bons moments comme ça se produiront. »

Les célébrations ont été de courte durée. Andreescu et son entraîneur Sylvain Bruneau ont souligné ce moment historique du tennis canadien dans un restaurant In-N-Out Burger.

Andreescu sera déjà de retour en action mercredi pour son match de premier tour contre la Roumaine Irina-Camelia Begu. Les deux joueuses avaient aussi croisé la raquette en lever de rideau à Indian Wells.

