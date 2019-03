Marcel Hirscher envisage la retraite, mais veut se reposer avant

« Je ne peux pas répondre aujourd'hui par A ou B. La saison est à peine finie, j'ai besoin d'un peu plus de 48 heures de réflexion », a indiqué le skieur autrichien lors d'une conférence de presse à Vienne, deux jours après les finales de la Coupe du monde à Soldeu.

Il y a remporté un huitième grand globe de cristal, remis au champion du classement général toutes disciplines confondues. Cette saison, il a remporté le titre en slalom et en slalom géant en plus d'être sacré aux Championnats du monde à Are. Il a 67 victoires sur le circuit.

« J'ai fini la saison très fatigué. Je veux voir comment je vais me régénérer, a expliqué Hirscher. Cela fait 10 ans que je suis en Coupe du monde. Je sens que j'ai 30 ans, plus 18. Dans le monde du sport professionnel, ça compte. »

« Je veux voir comment j'aborde l'été, s'il est encore possible physiquement et mentalement de réaliser une telle saison, a-t-il souligné. Si je cours, c'est pour le gros globe. Et pour cela, il faut être à 100%. »

Marcel Hirscher en plein effort à Saalbach Photo : Getty Images / Hans Bezard/Agence Zoom

Marcel Hirscher avait déjà hésité il y a un an à raccrocher ses skis. Comme il avance en âge, il veut passer plus de temps avec sa famille.

Arrêter alors qu'il se trouve au sommet?

« Je me suis déjà très souvent posé cette question. Mais heureusement que je ne suis pas allé dans ce sens, sinon j'aurais raccroché en 2012 », a-t-il conclu.

C'est pourtant la saison au terme de laquelle il a remporté son premier grand globe.