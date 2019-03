Le Masters de Miami dit adieu à l'île de Key Biscayne

Il n'y aura plus de promenades bucoliques sur les plages de Key Biscayne, plus d'iguanes qui s'invitaient sur les terrains du club de tennis de Crandon Park, le tournoi de Miami tourne la page.

« C'est un peu triste, car Key Biscayne faisait partie de l'histoire de notre sport, c'était un cadre emblématique », a expliqué Rafael Nadal qui, blessé à un genou, a fait l'impasse sur le tournoi floridien.

« Beaucoup de choses vont me manquer », a ajouté Roger Federer, qui avait remporté en 1988 à Key Biscayne l'Orange Bowl, le championnat du monde junior.

« Cela va faire bizarre de jouer ce tournoi dans un nouveau cadre, je comprends pourquoi la décision a été prise, mais Key Biscayne va me manquer », a admis Federer, trois fois vainqueur du tournoi, disputé sur l'île au large de Miami.

A Key Biscayne, le Masters de Miami était à l'étroit.

Les organisateurs du tournoi de Key Biscayne voulaient moderniser les installations pour augmenter le confort des joueurs et spectateurs, et surtout les recettes. Mais la population locale leur mettait des bâtons dans les roues.

Le tournoi a failli déménager à Orlando ou en Californie.

C'est le propriétaire de l'équipe de football des Dolphins de Miami, dont Serena Williams est actionnaire, qui a offert une porte de sortie.

Le milliardaire Stephen Ross, qui a fait fortune dans l'immobilier, a mis à disposition son stade, le Hard Rock Stadium, pour accueillir l'épreuve pour les vingt prochaines années.

Le complexe de tennis du tournoi de Miami, autour du stade de football des Dolphins Photo : Miami Dolphins

Pour l'édition 2019, le Central de 13 800 places a été construit provisoirement dans le stade de football, avec des loges luxueuses.

Sur les terrains de stationnement, on a construit un stade permanent de 5 000 places et trente terrains, soit le double de ce qui existait à Key Biscayne.

L'espace réservé aux joueurs a triplé que ce soit pour les vestiaires, la salle de gymnastique et les restaurants. Et comble du luxe, 16 athlètes auront leur propre vestiaire, soit les joueurs et joueuses du top 8 mondial. Du jamais vu.