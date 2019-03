Les Flyers l’emportent sur les Penguins en prolongation

Sean Couturier a déjoué Matt Murray avec trois secondes à écouler à la prolongation et les Flyers de Philadelphie ont eu raison des Penguins 2-1, dimanche soir, à Pittsburgh.

James van Riemsdyk a créé l'égalité alors qu'il restait 18 secondes à jouer en troisième période, quand Murray n'a pu stopper le tir de l'enclave de l'attaquant des Flyers.

En prolongation, les deux équipes se sont échangé des occasions de marquer avant que Couturier contourne le capitaine des Penguins, Sidney Crosby, et qu'il décoche un tir précis par-dessus le bâton de Murray.

Carter Hart a terminé la partie avec 41 arrêts pour signer un premier gain depuis le 17 février. Les Flyers sont restés dans la course aux séries de l'Est, eux qui accusent six points de retard derrière les Blue Jackets de Columbus, au 8e rang.

Teddy Blueger a marqué l'unique but des Penguins, qui n'ont obtenu qu'un seul point lors de leurs deux matchs du week-end à domicile. Murray a repoussé 36 tirs dans la défaite.