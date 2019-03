Hugo Houle 23e de Paris-Nice, le Colombien Egan Bernal vainqueur

À l'âge de 22 ans, le jeune Colombien Egan Bernal (Sky) a remporté Paris-Nice, dimanche, dont la 8e et dernière étape est revenue à l'Espagnol Ion Izagirre Insausti, coéquipier d'Hugo Houle chez Astana. Le Québécois a quant à lui pris le 23e échelon du classement général de la course printanière.

Bernal a préservé une avance d'une quarantaine de secondes sur son compatriote Nairo Quintana (Movistar). Il a signé la sixième victoire de l'équipe Sky à Paris-Nice dans les huit dernières années.

Izagirre a été le plus rapide de l’étape du jour. Il a franchi l’arrivée en solo, après avoir parcouru les 110 km en un temps de 2 h 41 min 10 s. L’Allemand Olivier Naesen, en tête d’un groupe de six coureurs, a terminé au 2e rang, 18 secondes plus tard.

Hugo Houle s’est classé 38e, avec un retard de 6 minutes.

Plus de détails à venir.