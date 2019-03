Alex Harvey 11e du 15 km libre à Falun

Le Québécois a stoppé le chrono à 34 min 29 s 5/10, accumulant un retard de 1 minute 10,9 secondes sur le temps gagnant. Harvey, 21e à franchir le 10e kilomètre, a gagné 10 échelons dans les 5 derniers kilomètres.

Le Russe Alexander Bolshunov a été le plus rapide, remportant l’épreuve en 33:18,6. Les Norvégiens Martin Johnsrud Sundby (33:27,5) et Didrik Toenseth (33:36,3), respectivement 2e et 3e, ont complété le podium.

Jack Carlyle, seul autre Canadien en lice, a terminé 66e.

Alex Harvey mettra maintenant le cap sur Québec, où auront lieu les finales de la Coupe du monde la semaine prochaine. Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges, qui a annoncé ouvertement sa décision d'accrocher ses skis à la fin de la saison, fera ses adieux à la compétition devant ses partisans.