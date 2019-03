Les Sénateurs corrigent les Maple Leafs 6-2

Cody Ceci, Brian Gibbons, Anthony Duclair et Oscar Lindberg ont inscrit les autres filets des Sénateurs (25-41-6). Le gardien Anders Nilsson a réalisé 35 arrêts.

Morgan Rielly et John Tavares ont offert la riposte des Maple Leafs (43-24-5), qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Garret Sparks a stoppé 38 rondelles.

La défaite laisse les Maple Leafs (43-24-5) avec un total de 91 points, 4 de moins que les Bruins de Boston, détenteurs du 2e rang dans la Division atlantique. Les deux équipes ont joué 72 matchs.

En retard 4-1 pour amorcer la troisième période, les Maple Leafs ont eu droit à une occasion en or de revenir dans le match lorsque Zack Smith et Mark Borowiecki ont tous deux écopé des punitions mineures.

Les Maple Leafs ont réussi à réduire l'avance des Sénateurs grâce au but de Tavares, mais il ne restait que 14 secondes à l'avantage numérique.

Peu de temps après, les Sénateurs ont repris une priorité de trois buts grâce à Duclair. Lindberg a marqué le sixième but des Sénateurs.

Ceci a marqué le seul but de la première période, et Gibbons a doublé l'avance des Sénateurs à 6:48 de la période médiane. Rielly a inscrit le premier but des Maple Leafs, mais il n'a fallu que 78 secondes aux Sénateurs pour récupérer leur avance de deux buts, grâce au premier du match de Paajarvi. Ce dernier a complété son doublé à 18:50 de la deuxième période.