Nadal déclare forfait avant sa demi-finale contre Federer

Le choc tant attendu mettant aux prises Rafael Nadal et Roger Federer n'aura finalement pas lieu samedi. L'Espagnol a renoncé à sa demi-finale au Masters d'Indian Wells en raison d'une blessure au genou droit.

La deuxième tête de série en Californie s'est infligé sa blessure vendredi en quarts de finale face au Russe Karen Khachanov (no 12).

« Hier, après le match, j'ai senti que j'avais quelque chose au genou droit. Je n'ai pas voulu trop en parler parce que je voulais essayer de faire le maximum pour être compétitif, a expliqué Nadal en conférence de presse.

« Je me suis échauffé ce matin, et j'ai senti que mon genou n'allait pas me permettre de jouer au niveau que j'avais besoin d'avoir pour disputer un tel match. »

Nadal et Federer devaient s'affronter pour une 39e occasion sur le circuit de l'ATP. Le taureau de Manacor a enregistré 23 victoires contre 15 pour le maestro helvète, mais pas une lors de leurs 5 derniers rendez-vous.

« Je vais rentrer à la maison, et commencer la transition vers la terre battue afin d'être prêt pour [le Masters de] Monte-Carlo », affirme-t-il.

« Vous pouvez imaginer que je ne suis pas heureux de devoir prendre cette décision, c'est dur et frustrant, car je jouais bien dans ce tournoi. C'est un tournoi que j'aime bien disputer », insiste Nadal.

Le triple champion à Indian Wells (2007, 2009 et 2013) a surmonté la douleur vendredi pour se débarrasser difficilement de Khachanov en deux manches identiques de 7-6 (7/2).

En conséquence, Federer (no 4) avance en finale de la compétition californienne pour la cinquième fois en six ans. Il a triomphé en 2004, 2005, 2006, 2012 et 2017.

Défait par l'Argentin Juan Martin Del Potro en 2018, le Suisse tentera de reprendre son dû lorsqu'il sera confronté au vainqueur du duel opposant l'Autrichien Dominic Thiem (no 7) au Canadien Milos Raonic (no 13).

Le vétéran de 37 ans n'a baissé pavillon qu'à une occasion en trois tournois cette saison, soit en huitièmes de finale aux Internationaux d'Australie contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

Le Suisse a vengé son seul échec de 2019 il y a deux semaines à Dubaï. Sa victoire contre Tsitsipas aux Émirats arabes unis lui a permis de savourer le 100e titre de sa carrière.