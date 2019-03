Un triplé norvégien à Falun, Alex Harvey 31e

Johannes Hösflot Klaebo a mené le contingent à la victoire. Ses compatriotes Emil Iversen et Sindre Bjornestad Skar ont confirmé le triplé norvégien, tandis qu'Eirik Brandsdal et Erik Valnes, non loin derrière, ont abouti en 6e et 10e places.

Harvey a conclu les qualifications en 31e position après avoir signé un chrono de 2 min 41 s 78/100.

Le fondeur québécois a accusé un retard de 29 centièmes de seconde sur le Finlandais Lauri Vuorinen, détenteur du 30e et dernier rang donnant accès aux quarts de finale.

Je n'ai pas skié de la façon dont j'aurais aimé. J'ai fait quelques erreurs dans des sections techniques et des virages qui m'ont coûté une place dans les tours suivants. Le fondeur Alex Harvey

La Suède a bien failli réaliser à son tour un triplé dans la course féminine disputée sur la même distance, mais en vain.

La Norvégienne Maiken Caspersen Falla, 2e à franchir la ligne d'arrivée, a empêché le pays hôte de la compétition de couronner trois fondeuses.

Aucune Canadienne n'a participé au sprint à Falun.

Dimanche, les femmes prendront part au 10 km et les hommes s'élanceront sur 15 km. Les deux parcours qui boucleront l'étape suédoise, soit l'avant-dernière de la saison avant l'arrêt à Québec, sont en style libre.

Rappelons que Harvey mettra un point final à son illustre carrière dans la capitale provinciale. Les différentes épreuves se dérouleront du 22 au 24 mars.