Lewis Hamilton en pole position en Australie, Lance Stroll 16e

Le Canadien n'a pas réussi à passer en Q2, soit la deuxième partie de la séance de qualification, qui compte trois segments éliminatoires (Q1 18 minutes, Q2 15 minutes et Q3 12 minutes).

Il a été éliminé dès Q1, avec un chrono de 1 min 23 s 017/1000.

« C'est dommage, a réagi Stroll. Dans mon tour rapide, je suis tombé sur (Romain) Grosjean dans le virage no 9, il était sur la trajectoire de course, et j'ai perdu au moins deux dixièmes de seconde. Sans ça, je passais (en Q2). La voiture est bonne, c'est vraiment dommage.

« Je vais essayer de gagner des places au départ, a dit Stroll, et on verra ensuite. »

Le coéquipier Sergio Pérez n’a pas été gêné, et a pu se rendre jusqu'en Q3, où il a obtenu le dixième temps (1:22,781).

En haut de la grille, Lewis Hamilton et Mercedes-Benz, en retrait lors des essais d'hiver, ont repoussé loin Ferrari lors de la séance de qualification du Grand Prix d'Australie, samedi.

Le Britannique s'est offert le pole et en prime le record du tour à Melbourne en 1:20,486.

Lewis Hamilton obtient le meilleur temps du jour Photo : Getty Images / Clive Mason

L'Allemand Sebastian Vettel, auteur du troisième chrono dans sa Ferrari, est à 7 dixièmes de la Mercedes-Benz de Hamilton.

Le Britannique a devancé en première ligne son coéquipier finlandais Valtteri Bottas d'un dixième.

« Il est difficile de réaliser pleinement ce qui se passe après une séance pareille. J'ai vraiment dû aller chercher énormément d'énergie pour prendre les devants », a confié le Britannique.

Aux côtés de Vettel, c'est le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui occupera la deuxième ligne.

Le coéquipier de Vettel, Charles Leclerc, s'élancera en troisième ligne dans sa Ferrari aux côtés du Français Romain Grosjean (Haas).

Plus de détails à venir.