[EN DIRECT] Mondiaux de patinage artistique au Japon - Danse et hommes

Au programme : 23 h 30 (HAE) – Programme libre – Danse 4 h 30 (HAE) – Programme libre – Hommes

En danse, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, en quête d'une quatrième couronne mondiale, ont creusé l'écart dès la danse rythmique de vendredi. Les vice-champions olympiques en titre ont reçu 88,42 points, de loin le meilleur pointage de l'hiver.

Papadakis, 23 ans, et Cizeron, 24 ans, ont pris une avance de plus de quatre points sur leurs plus proches concurrents. Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, 2es, ont totalisé 83,94 points. Un autre tandem russe, Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (83,10), a complété le podium provisoire.

Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (83,09), vice-champions du monde en titre, sont au pied du podium. Derrière eux se trouvent le meilleur duo canadien, Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (82,84).

Les deux autres couples canadiens en lice se sont qualifiés pour la danse libre de samedi. Piper Gilles et Paul Poirier (80,44) sont 8es, tandis que Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen (74,76) sont 10es.

Chez les hommes, le champion du monde en titre Nathan Chen (107,40) a survolé le programme court. L'Américain possède une avance de plus de 10 points sur son compatriote Jason Brown (96,81).

Devant les siens, le Japonais Yuzuru Hanyu (94,87) s'est contenté de la 3e place provisoire à sa première compétition depuis le mois de novembre en raison d'une blessure à la cheville droite.

Les deux Canadiens en lice, Nam Nguyen (13e avec 82,51 points) et Keegan Messing (14e avec 82,38 points), se sont qualifiés pour le programme libre de samedi soir.