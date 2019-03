Le sport et l'entrepreneuriat, les deux passions d'Hassoun Camara

Pour l’amateur de sport moyen, le nom d’Hassoun Camara est intimement lié à l’Impact. L'un des rares à avoir fait le passage de la North American Soccer League (NASL) à la Major League Soccer (MLS), l’ancien joueur de 35 ans entretient un lien affectif solide avec Montréal. C’est d’ailleurs ici qu’il a décidé de s’installer avec sa famille depuis que les blessures et une commotion cérébrale l’ont forcé à la retraite en 2017.

Pour ceux qui ont suivi de plus près sa carrière, l’ancien défenseur est aussi un athlète au parcours atypique. Bien avant sa venue avec l’Impact, le Français d’origine sénégalaise a trimé dur pour faire sa place. Ce n’est qu’à l’âge de 23 ans qu’il a pu se consacrer uniquement au sport qui a fait de lui une personnalité publique.

Cette éclosion tardive l'a forcé à occuper des emplois difficiles et à vivre des expériences auxquelles peu d’athlètes professionnels peuvent s’identifier. Il a entre autres été éboueur dans des hôpitaux.

C’est ce parcours parsemé d’embûches et de revers que Camara a voulu partager avec les lecteurs.

Aujourd’hui analyste des matchs du Bleu-blanc-noir à TVA Sports, conférencier et aussi entrepreneur, l’ancien athlète ne voulait absolument pas être le sujet d’une biographie.

On voulait être vrais. C’était facile pour moi de faire une biographie et de dire que tout le monde est beau, tout le monde est content. Je suis en costume cravate à la télé et tout va bien. Je voulais casser cette image. Je voulais raconter le vrai parcours, ce que j’ai vécu. La partie moins glamour, les échecs, les difficultés, les portes fermées, tout ce que les joueurs de soccer et les entrepreneurs vivent à travers leur parcours. Hassoun Camara

« Je trouvais ça pertinent d’en faire profiter la jeunesse, les entrepreneurs, les chefs d’entreprise et les gens en général, poursuit-il. Je me suis vraiment livré parce que ça parlait aux gens, plus que si j’avais un seul côté de la médaille, le côté plus brillant. »

Dans ce livre, Hassoun Camara raconte chaque étape importante de son parcours sportif et l'associe à celui d'un entrepreneur. Un rôle qu’il connaît bien, en raison des nombreux projets montréalais auxquels il est associé. Il souhaite également se servir de ce livre comme tremplin pour devenir conférencier et partager ses expériences.

Tout ce cheminement n’est que la suite logique des choses pour lui. Sa carrière de footballeur a pris fin de manière prématurée à cause d'une série de blessures, mais l’après-carrière ne lui faisait pas peur.

J’ai eu la chance de commencer le soccer tard. Quand tu commences tard, forcément, t’as commencé la vie active. J’ai fait plusieurs petits boulots. Donc, quand je suis devenu joueur de soccer, je savais tout de suite que ça allait durer un temps, mais ça va s’arrêter un jour. Alors, j’ai toujours voulu être prêt au moment où ça s’arrêtera. Je voulais prendre les devants, mettre mes billes à droite et à gauche et commencer à penser au futur. Hassoun Camara

À la lumière de son parcours depuis sa retraite, on peut affirmer qu’Hassoun Camara est en voie de remporter son pari. Il semble aussi comblé par sa carrière d’entrepreneur que par la carrière qui l’a fait connaître aux amateurs de soccer montréalais.