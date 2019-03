Le FC Barcelone croisera Manchester United en quarts de finale de la Ligue des champions

Le choc des quarts de finale de la Ligue des champions opposera notamment le FC Barcelone à Manchester United et la Juventus de Turin à l'Ajax d'Amsterdam, selon le tirage au sort réalisé vendredi, à Nyon, en Suisse.

L'abondance de clubs anglais a fait en sorte que deux d'entre eux croiseront le fer. Tottenham se mesurera à Manchester City, tandis que Liverpool verra se dresser sur son chemin le FC Porto.

Les quarts de finale seront disputés les 9, 10, 16 et 17 avril prochain.

Le gagnant de la confrontation mettant aux prises la Juventus et l'Ajax rencontrera Tottenham ou Manchester City dans le carré d'as.

L'autre demi-finale sera donc composée du FC Barcelone ou de Manchester United et de Liverpool ou du FC Porto.

Un nouveau champion sera couronné cette année puisque le Real Madrid, vainqueur des trois dernières éditions, a plié l'échine devant l'Ajax en huitièmes de finale au début du mois de mars.

La mythique formation espagnole a vaincu dans l'ordre Liverpool, la Juventus et l'Atlético de Madrid depuis 2016 pour porter son total à 13 sacres. L'AC Milan et le Bayern de Munich le talonnent avec respectivement sept et cinq triomphes.