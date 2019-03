Lewis Hamilton domine les essais libres du vendredi à Melbourne, Lance Stroll 13e

On se demandait si Mercedes-Benz allait rassurer ses partisans après des essais d'hiver en demi-teinte. On a eu la réponse vendredi à Melbourne.

Lewis Hamilton a été le plus rapide des deux séances de travail: 1 min 23 s 599/1000 dans la matinée, puis 1:22,600 dans l'après-midi.

Il a devancé de 48 millièmes de seconde son coéquipier finlandais Valtteri Bottas. Ils ont été les deux seuls à tourner dans les 82 secondes au tour.

« Doucement, mais sûrement, nous comprenons mieux la voiture », a réagi le directeur de l'équipe allemande, Toto Wolff, prudent.

Hamilton a surtout repoussé ses rivaux à 8 dixièmes de seconde. Max Verstappen (Red Bull) a fini 3e en 1:23,400.

Ferrari a terminé la journée à 87 centièmes de Mercedes-Benz, avec Sebastian Vettel au 5e rang (1:23,473).

Son ancien coéquipier Kimi Raikkonen a réalisé la belle performance du jour dans l'Alfa-Romeo (Sauber). Il a terminé juste derrière Vettel en 1:23,572.

Le Québécois Lance Stroll, de l'équipe Racing Point, a fini la journée au 13e rang (1:24,011) devant son coéquipier Sergio Pérez (16e, 1:24,401).

Ils n'ont pas pu descendre dans les 83 secondes au tour. Toutefois, la voiture s'est montrée encore fiable.

Lance Stroll dans la RP19 de l'équipe Racing Point à Melbourne Photo : Getty Images / Quinn Rooney

Ils ont accumulé 119 tours à eux deux, et ont pu évaluer trois types de la gamme de pneus offerts par Pirelli.

« On ne peut pas tirer de conclusions de cette journée, a dit Stroll. Il y avait beaucoup de vent, et ça rend l'exercice un peu plus compliqué.

« Nous avons travaillé à comprendre le comportement des nouvelles pièces aérodynamiques, a-t-il précisé. Il faut maintenant analyser les données, et faire les ajustements nécessaires.

« Comme on s'en doutait, c'est vraiment très serré en milieu de grille, et chaque dixième va compter en qualification », a conclu le pilote de 20 ans.

McLaren doit cacher sa publicité

L'équipe McLaren a retiré de ses voitures et de ses tenues un slogan du cigarettier British American Tobacco le temps du Grand Prix d'Australie.

« C'est BAT qui a pris la décision de ne pas utiliser ce logo ce week-end », a indiqué à l'agence AFP un porte-parole de McLaren.

Le slogan « A Better Tomorrow » (Un meilleur avenir), est « une plateforme globale pour accélérer le programme de transformation« de BAT », indique le cigarettier. Il fait la promotion selon lui des « produits à risque potentiellement réduits », comme la cigarette électronique.

Sebastian Vettel dans la Ferrari SF90 à Melbourne Photo : Getty Images / Charles Coates

Ferrari avait déjà pris la décision, avant de faire le voyage en Australie, de ne pas afficher à Melbourne le logo de Mission Winnow, filiale de recherche du cigarettier Philip Morris. Il est remplacé par « 90 Years » marquant les 90 ans de Ferrari.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé jeudi aux pays et aux fédérations sportives mondiales de faire respecter l'interdiction de toute publicité pour le tabac dans les événements sportifs.

L'Australie a une législation très restrictive concernant la publicité pour le tabac

L'OMS rappelle que les définitions de « publicité et promotion du tabac » sont « larges et couvrent les activités qui ont pour effet réel ou potentiel de faire la promotion de produits du tabac ou de la consommation de tabac, directement ou indirectement ».

Résultats de la deuxième séance d'essais libres du GP d'Australie: