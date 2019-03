Hamilton domine la première séance d'essais libres à Melbourne; Stroll 15e

Le Britannique a réalisé le meilleur tour de piste en 1 min 23 s 599/1000.

Les deux pilotes Ferrari l'ont suivi de près. Sebastian Vettel n'a concédé à Hamilton que 38 millièmes de seconde, tandis que la marge avec Charles Leclerc était de 78 millièmes.

Stroll, de l'écurie Racing Point, a arrêté le chrono à 1:25,288, 1,689 s plus lent que le temps de référence et ,210 millièmes plus rapide que son coéquipier Sergio Perez.