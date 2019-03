Fleetwood et Bradley en tête du Championnat des joueurs de la PGA

Une fin de parcours spectaculaire de la part du Britannique Tommy Fleetwood et un départ canon de l'Américain Keegan Bradley leur ont permis de signer des cartes de 65, sept coups sous la normale, et de se hisser au premier rang lors de la ronde initiale du Championnat des joueurs de la PGA, jeudi, à Ponte Vedra Beach, en Floride.

Fleetwood, qui a amorcé sa journée sur le 10e tertre, est demeuré patient et a été récompensé en calant des roulés de 15, 30 et 18 pieds (4,5 m, 9 m et 5,5 m) pour des oiselets sur ses trois derniers trous. Dans la deuxième moitié de son parcours, un peu plus facile, il n'a obtenu qu'un seul oiselet.

De son côté, Bradley s'est donné trois chances de réaliser des aigles au cours de ses neuf premiers trous, en a converti une et ajouté deux oiselets en deuxième moitié de parcours.

Tiger Woods n'a réussi qu'une seule normale sur le neuf de retour -- cinq oiselets, trois bogueys -- chemin faisant vers une carte de 70. Au fil des ans, Woods n'a connu qu'une seule ronde initiale inférieure à 70 sur le parcours de TPC Sawgrass, en 2013 lorsqu'il est sorti victorieux du tournoi.

« En temps normal, si je n'ai qu'une seule normale, je vais jouer 30 ou 29, a déclaré Woods. Ce n'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui.'

Woods aurait espéré une ronde de meilleure qualité, surtout parce qu'il jouait en fin d'après-midi, au moment où les vents commençaient à diminuer et que les surfaces de coups roulés devenaient un peu plus rapides. Malgré cela, ce fut un départ raisonnable dans un tournoi où la clé est de ne pas se retrouver trop loin derrière, peu importe si le tournoi est présenté en mai, comme c'était le cas avant, ou en mars.

Le Sud-Coréen Byeong Hun An et l'Américain Brian Harman ont complété la première journée avec des scores de 66, un coup de mieux que le Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui n'a commis aucun boguey. McIlroy partage le cinquième échelon avec deux Américains, Ryan Moore, auteur d'un trou d'un coup sur le pittoresque 17e trou, et Vaughn Taylor.

Corey Conners a été le meilleur Canadien avec un score de 72. Nick Taylor a signé une carte de 73 tandis que Adam Hadwin a dû se contenter d'une ronde de 76.