L'Américaine Mikaela Shiffrin récolte un 10e globe de cristal

Après s'être déjà assurée du gros globe et du classement du slalom plus tôt dans la saison, Shiffrin poursuit sa moisson et pourrait la compléter avec le globe du slalom géant dimanche, pour lequel il lui suffira de terminer dans les 15 premières.

Et dire qu'elle n'avait jamais gagné de super-G avant cette saison. L'ogresse du ski féminin s'y est mise cet hiver: elle a remporté trois des quatre super-G de Coupe du monde sur lesquels elle s'est alignée, en plus d'une 4e place décrochée jeudi, lui permettant d'avoir gagné sur toutes les disciplines du ski alpin.

Elle a également remporté au passage le titre de championne du monde de la spécialité en février à Are (Suède).

De quoi s'offrir un beau cadeau un jour après avoir fêté ses 24 ans: un 10e globe en carrière déjà, après 3 gros globes et 6 de slalom.

Jeudi, Shiffrin devait se méfier de la Liechstensteinoise Tina Weirather, double tenante du titre, et de l'Autrichienne Nicole Schmidhofer, auréolée du globe de descente mercredi, qui pouvaient encore la rattraper au classement.

Mais Weirather est tombée et l'Américaine a skié aussi vite que Schmidhofer pour s'adjuger le classement (350 points contre 303).

Seul bémol, Shiffrin a manqué de peu son 82e podium en carrière (58 victoires): l'Allemande Viktoria Rebensburg a remporté sa première course de la saison devant l'Autrichienne Tamara Tippler (à 15/100) et l'Italienne Federica Brignone (à 34/100), Shiffrin et Schimdhofer échouant à 44/100.

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon a terminé au 17e rang à 2,72 secondes de la gagnante.

Un premier pour Dominik Paris

L'Italien Dominik Paris a fait coup double en remportant le super-G des finales de la Coupe du monde et en décrochant au passage le globe de la spécialité, le premier de sa carrière toute discipline confondue.

Après s'être déjà imposé sur la descente mercredi, Paris a récidivé et devancé le Suisse Mauro Caviezel de 15/100 et l'Autrichien Vincent Kriechmayr de 44/100.

L'Italien a paru voler sur le haut du parcours, réalisant un impressionnant premier saut avant de conserver sa vitesse sur le bas malgré quelques erreurs minimes.

C'était bien assez pour mettre l'opposition sur le bas-côté: ni l'Autrichien Vincent Kriechmayer (3e), ni les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde (8e) et Kjetil Jansrud (4e), ses principaux rivaux au départ pour le globe, n'ont réussi à faire jeu égal avec l'Italien.

Aucun Canadien n'a pris le départ de cette épreuve masculine.