Les Hawks résistent à la remontée des Leafs

Brendan Perlini a récolté un but et deux passes pour aider les Blackhawks à enregistrer un quatrième gain d'affilée.

La victoire approche Chicago à quatre points d'une place en séries dans l'Ouest.

Brandon Saad, Duncan Keith, Dominik Kahun et Alex DeBrincat ont aussi marqué pour les Blackhawks, qui seront de passage à Montréal samedi.

Corey Crawford a bloqué 17 tirs puis, indisposé, il a cédé sa place à Colin Delia, qui a effectué 27 arrêts.

Auston Matthews, Morgan Rielly et Andreas Johnsson ont inscrit un but et une passe pour les Leafs. John Tavares a complété leur production.

Frederik Andersen a permis quatre buts sur 14 tirs avant d'être remplacé par Garret Sparks, auteur de 24 arrêts.