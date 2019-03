Le Canadien vante les mérites de Barry Trotz et de ses Islanders

Seulement 11 jours après avoir soulevé la Coupe Stanley, Barry Trotz a quitté le navire des Capitals en raison d’une mésentente contractuelle avec Washington.

L’entraîneur a ensuite répondu à l’appel claironné par Lou Lamoriello, lui-même récemment embauché par les New-Yorkais, pour reprendre la barre des Islanders, une formation que tout un chacun croyait en perdition.

Avant le début de l’année, ESPN leur avait même prédit le 24e échelon du circuit Bettman.

Lamoriello a peu bougé pendant l’été et s’est contenté de rapatrier de fidèles soldats de son époque torontoise comme Leo Komarov et Matt Martin.

Pourtant, de 22e qu’ils étaient au classement général l’an dernier, les Islanders occupent présentement le 7e rang dans la LNH.

Qu’est-ce qui a changé? Barry Trotz, répondent en chœur joueurs et entraîneur du Canadien.

« Barry Trotz était aussi un bon entraîneur quand il était à Nashville. Il réussissait toujours à bien faire avec ce qu’on lui donnait. J’ai toujours aimé Barry. On est de bons amis d’ailleurs et on partage beaucoup de choses ensemble, même durant la saison. Mais demain, je n’ai pas l’intention de partager la victoire avec lui », a confié Claude Julien, facétieux.

« Partout où il est allé, il a gagné. Il doit se sentir mieux maintenant qu’il a gagné la Coupe Stanley. Quand tu as un entraîneur qui a gagné la Coupe et qui se pointe dans ton vestiaire, il impose le respect. Nous savons aussi ce que c’est. Si tu achètes le système de l’entraîneur, tu as une chance de vivre ton rêve. Les joueurs ont acheté ce qu’il prêche et ça paraît depuis leur premier match », a ajouté l’ailier droit.

N’empêche, le CH croisera le chemin d’une équipe qui lui ressemble jeudi soir à Uniondale. Une équipe qui a surpris le monde du hockey, davantage que ne l’a fait le Tricolore d’ailleurs, et qui met l’accent sur la qualité de sa relance de l’attaque et de sa rapidité.

« C’est une équipe qui travaille extrêmement fort et qu’il ne faut pas prendre à la légère. Ils ne sont pas là pour rien non plus. Ils ont un bon système et ils le respectent. Oui, il y a un peu de similitudes entre les Islanders et nous », a concédé Phillip Danault.

Une question de structure

Scott Mayfield, Ryan Pulock, Johnny Boychuk, Adam Pelech, Nick Leddy, Devon Toews : l’on rit souvent de la brigade défensive du Canadien, mais celle des insulaires n’a pas de quoi se vanter à première vue.

La troupe de Barry Trotz excelle pourtant à l’arrière et est première pour ce qui est des buts accordés (163) cette année.

Les hommes de Julien se mesureront deux fois en une semaine aux Islanders, présentement deuxièmes de la Division métropolitaine. Autant dire qu’il faudra trouver le moyen de percer leur schéma défensif rapidement.

Mathew Barzal (à droite), des Islanders de New York, a inscrit un but et une passe en première période contre le Canadien de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Parce qu’il est justement question de cela : de structure. Voilà ce qu’a apporté Trotz à sa formation selon plusieurs.

« Ils se défendent avec ardeur. Ils sont constamment dans ta face. Ils avaient déjà de bons éléments, mais pas vraiment de structure ou d’identité. Maintenant oui. Ils défendent vraiment très bien », a fait valoir Dale Weise qui les a croisés plus souvent qu’à son tour avec les Flyers ces trois dernières saisons.

« Ils sont bien dirigés. Ils ont du plaisir. Ce qu’il y a de plus difficile quand tu les affrontes, c’est que tu sais qu’ils vont travailler fort. Il n’y aura pas de présences faciles », a ajouté Brendan Gallagher.

« Ils sont bien structurés, ils jouent bien en équipe et s’en tiennent à ce qu’ils doivent faire. Et ils sont constants à cause de ça. Un peu comme nous, leur succès a rejailli à travers leur formation », selon l’entraîneur du Bleu-blanc-rouge.

Le Canadien s’est replacé sur la bonne voie avec une victoire à l’arraché face aux Red Wings mardi. La tâche s’annonce plus compliquée dans le bon vieux Nassau Coliseum jeudi soir.

En rafale

Carey Price est allé retrouver ses coéquipiers au vestiaire dans les secondes qui ont suivi son 315e triomphe.

Si les souvenirs de Gallagher sont bons, c’est alors à l’initiative du gardien que l’équipe s’est rassemblée pour prendre une photo de groupe qui a fait le tour des réseaux sociaux.

« La photo en dit long sur notre équipe cette année. C’est une chimie qui peut nous amener très loin », a insisté Danault.

« Tous ceux qui étaient là [pour le record] s’en souviendront, c’est certain », a lancé Gallagher, le plus vieux coéquipier de Price dans ce vestiaire.

Par ailleurs, le CH a tenu un entraînement optionnel quelques heures avant de s’envoler pour New York. Seuls les réservistes, ainsi que Jesperi Kotkaniemi et Antti Niemi, ont sauté sur la patinoire à Brossard.

Le Canadien compte 16 attaquants dans son entourage et, forcément, la rotation force quelques vétérans à ronger leur frein. Dale Weise est l’un deux, mais ne compter pas sur lui pour perdre le bel enthousiasme qui l’animait à son retour au Québec.

« Je suis content de faire partie de cette équipe. J’ai une autre année encore à mon contrat alors ce n’était pas que pour une location. Je peux prendre mes aises ici et m’établir, ce qui est génial », s’est exclamé le patineur de 30 ans.

« Je ne crois pas que tu deviennes à l’aise avec [la rotation], mais quand tu as 16 attaquants, tu ne veux pas laisser personne sur la galerie de presse trop longtemps. J’ai l’habitude par contre. Je dois rester patient, j’ai l’expérience des deux dernières années. »