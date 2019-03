Abus sexuels dans le sport : Ottawa créera une unité d’enquête indépendante

Dans la foulée de l' enquête de CBC , à laquelle a collaboré Radio-Canada Sports, sur les cas d'abus sexuels par des entraîneurs sur des mineurs dans le sport amateur canadien, la ministre fédérale des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan, a convoqué les médias mercredi pour annoncer « la création d'une unité d'enquête indépendante et d'une ligne d'assistance nationale confidentielle gratuite ».

L’annonce sera faite à 13 h 30 (HAE) au centre de haute performance Goldring, à Toronto.

En février dernier, la ministre s’était dite fortement ébranlée par les conclusions de l’enquête. « Le reportage m’a brisé le cœur. Aucun athlète ne devrait être victime d’abus sexuel ni de harcèlement », avait-elle commenté.

L'enquête a révélé que de 1998 à 2008, 340 entraîneurs au Canada ont été accusés d’un délit sexuel, et que 222 de ces accusations ont donné lieu à des condamnations pour des gestes envers 603 victimes mineures.

Mme Duncan avait alors rappelé que la protection des enfants et des athlètes constitue une priorité et qu’elle en discuterait avec ses homologues provinciaux aux Jeux d’hiver du Canada [qui ont lieu du 15 février au 3 mars 2019, NDLR].

« Notre priorité est de mettre fin aux abus, à la discrimination et au harcèlement dans le monde du sport. Mon but est de revenir de cette rencontre avec de forts engagements pour aller de l’avant avec un plan pour protéger nos enfants », avait-elle dit.

La ministre québécoise déléguée à l’Éducation, aux Loisirs et aux Sports, Isabelle Charest, s’était aussi dite préoccupée, mais pas nécessairement surprise par les révélations de l'enquête.

« Je pense qu’il y a encore beaucoup de travail à faire et on compte faire ce travail-là parce que, pour nous, c’est une priorité, avait déclaré Mme Charest à l’émission Gravel le matin. On veut que les athlètes puissent évoluer dans un milieu sain et sécuritaire. »

Plusieurs intervenants du sport avaient ajouté leur voix, notamment l’ancienne athlète Geneviève Simard, qui avait livré un plaidoyer à l’émission Tout le monde en parle pour une meilleure protection des athlètes. Mme Simard fait partie des victimes de l'ancien entraîneur de ski Bertrand Charest, qui a depuis été condamné à 12 ans de prison pour abus sexuels.

Une enquête canadienne sur toutes les formes de maltraitance vécues par les athlètes canadiens a aussi été annoncée, début mars. AthlètesCAN, l'association des athlètes des équipes nationales canadiennes, la pilotera en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Toronto et avec l'appui financier du gouvernement fédéral.