Odell Beckham se retrouverait à Cleveland

Deux personnes bien au fait de la transaction ont révélé que les Browns de Cleveland auraient acquis le receveur étoile des Giants de New York Odell Beckham fils.

Les Browns enverraient aux Giants des choix de premier et troisième tours en 2019 ainsi que le demi de sûreté Jabrill Peppers. Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat à The Associated Press, car la NFL empêche les équipes d'annoncer les transactions avant 16 h (HAE), mercredi.

L'échange est conditionnel à ce que les deux joueurs réussissent leurs examens physiques.

Avec les Browns, Beckham retrouverait le receveur Jarvis Landry, avec qui il a joué à l'Université LSU. Il offrirait aussi au quart Baker Mayfield une cible de haut calibre, car il est considéré comme un des meilleurs receveurs de la NFL.

Les Browns ont montré un dossier de 7-8-1 la saison dernière après avoir perdu toutes leurs rencontres en 2017. Soudainement, ils s'inviteraient dans les discussions des aspirants au prochain Super Bowl.