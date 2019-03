Ronaldo et la Juventus enterrent l'Atlético en Ligue des champions

L'Atlético, vainqueur 2-0 à l'aller, doit se demander ce qui lui est passé dessus : le bourreau portugais, ancien du Real, a retrouvé sa victime préférée et passé les Colchoneros au fil de l'épée avec un triplé, de la tête (27e et 48e minutes) puis sur un puissant tir de pénalité (86e).

L'Atlético n'avait pourtant plus accordé de buts depuis un derby madrilène face au Real, terminé sur une défaite 3-1, début février. Mais Ronaldo est unique et il a porté son total de réalisations en Ligue des champions à 127, un sommet absolu, plus que l'Atlético (118) dans la même compétition.

Feu d'artifice à City

Vainqueur en Allemagne (3-2), City avait la faveur des pronostics avant le retour à domicile. Et les hommes de Pep Guardiola ont tué tout suspense dès la première période grâce à Sergio Agüero (35e, 38e) et Leroy Sané (42e). Le score de 10-2 au cumulatif égale le record pour l'écart le plus important en phase de finale de la C1, jusque-là détenu par le Bayern Munich (2012 et 2015).

Raheem Sterling (56e), Bernardo Silva (71e), Phil Foden (78e) puis Gabriel Jesus (84e) ont enfoncé le clou et envoyé les champions d'Angleterre en quarts de finale pour la deuxième saison de suite.

MCI 7 - S04 0 : Les faits saillants

Mercredi, Lyon sera à la recherche de l'exploit au Camp Nou face au FC Barcelone (0-0 à l'aller) tandis que le Bayern reçoit Liverpool (0-0 à l'aller) et compte sur l'ambiance survoltée de l'Allianz Arena pour éliminer les Reds, finalistes la saison dernière.

Le tirage au sort est prévu le 15 mars.