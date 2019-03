Bianca Andreescu en quarts de finale à Indian Wells

La Canadienne Bianca Andreescu l'a emporté 7-5 et 6-2 sur la Chinoise Qiang Wang, mardi, pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi d'Indian Wells, en Californie.

L’Ontarienne de 18 ans, 60e raquette mondiale, n’a pas souffert contre une joueuse nettement mieux classée qu’elle, 18e tête de série et 18e joueuse mondiale. Elle a réglé le match en 1 h 28 min.

Elle affrontera au prochain tour à la gagnante du duel entre la Néerlandaise Kiki Bertens (no 7) et l'Espagnole Garbine Muguruza (no 20).

Bianca Andreescu est entrée dans le tableau principal d’Indian Wells grâce à une invitation.

Elle est venue à bout au 1er tour de la Roumaine Irina-Camelia Begu (70e), puis a dominé coup sur coup la Slovaque Dominika Cibulkova (35e) et la Suisse Stefanie Vögele (109e) avant de s’offrir la Chinoise Wang.

Andreescu atteint les quarts de finale d'un tournoi pour la quatrième fois en 2019. Elle l'a emporté à Newport Beach, perdu en finale à Auckland et en demi-finales à Acapulco.

Elle a fait un bond fulgurant au classement mondial depuis janvier: du 107e rang au 60e. Elle sera dans le top 50 la semaine prochaine.