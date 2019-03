Le Lightning fait son numéro à Toronto

Tyler Johnson et Cédric Paquette ont tous les deux marqué deux buts et le Lightning de Tampa Bay a facilement vaincu les Maple Leafs de Toronto 6-2, lundi soir, dans la Ville Reine.

Anthony Cirelli et Ondrej Palat ont aussi touché la cible pour le Lightning. Ryan McDonagh, Yanni Gourde et Jan Rutta ont tous les trois participé à deux buts des leurs alors que Nikita Kucherov a récolté un 111e point cette saison, un sommet dans la LNH.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 26 arrêts pour porter sa fiche à 12-1-2 au cours de ses 15 derniers départs.

Auston Matthews et Connor Brown ont répliqué pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a accordé quatre buts sur 19 tirs et il a été remplacé par Garret Sparks, qui a terminé le match avec 21 arrêts.

Le Lightning, qui a déjà confirmé sa place en séries éliminatoires, domine outrageusement la Division atlantique et l'Association de l'Est. L'équipe a amassé 110 points cette saison, soit 17 de mieux que les Bruins de Boston et 21 de plus que les Maple Leafs.

Le Lightning est devenu seulement la septième équipe de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 110 points après 70 matchs joués. Il a rejoint le Canadien de Montréal (1975-1976, 1976-1977 et 1977-1978), les Bruins de Boston (1970-1971 et 1971-1972) ainsi que les Red Wings de Detroit (1995-1996).