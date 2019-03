Les Raptors trébuchent en Ohio

Cela égale leur deuxième pire défaite cette saison, une dégelée par le même score à Philadelphie, le 22 décembre. Six jours plus tard, Toronto a été battu par 29 points à Orlando.

Kawhi Leonard a été le meilleur des Raptors avec 25 points. Pascal Siakam a ajouté 15 points, un de plus que Kyle Lowry. Ce dernier s'est blessé à la cheville gauche au dernier quart, et a dû quitter la rencontre.

Serge Ibaka a été expulsé au quatrième quart pour en être venu aux coups avec Marquese Chriss, des Cavaliers. L'incident disgracieux amènera sans doute des suspensions.

Collin Sexton a récolté 28 points pour les Cavaliers, dont la fiche est passée à 17-50.

Leonard était de retour dans la formation après une journée de congé dimanche, à Miami. Les Raptors ont battu le Heat par 21 points.

Leonard est au septième rang de la ligue avec 27 points en moyenne par match.

Il n'a pas disputé plus de deux matchs de suite depuis qu'il a pris part à cinq rencontres d'affilée, du 25 janvier au 5 février.

Les Raptors se trouvent à deux matchs et demi des Bucks, les meneurs dans l'Est. Jeudi, Toronto va recevoir LeBron James et les Lakers de Los Angeles.