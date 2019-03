Défaite amère pour Auger-Aliassime à Indian Wells, Raonic gagne de justesse

Félix Auger-Aliassime a vaillamment lutté mais il s'est finalement incliné devant le Japonais Yoshihito Nishioka qui l'a emporté 6-7 (2/7), 6-4 et 7-6 (7/5) au troisième tour du tournoi d'Indian Wells, lundi soir, en Californie. De son côté, Milos Raonic a réussi, non sans difficulté, à atteindre les huitièmes de finale, en éliminant le 217e joueur mondial

Le Montréalais de 18 ans accusait un rectard de 1-5 en dernière manche. Il a grugé l'écart avec deux bris, puis il a créé l'impasse 6-6 avec le 11e de ses 13 as.

Dans le bris d'égalité, le Japonais a mené 3-1 avant de concéder quatre points d'affilée : le Québécois a fait tourner le vent avec un revers, un puissant service, un as et une balle profonde.

Mais Auger-Aliassime a ensuite commis quatre fautes directes de suite, qui ont causé sa perte au bout de deux heures et 57 minutes.

Auger-Aliassime est 58e au monde, 16 rangs devant Nishioka. Ce dernier a eu l'avantage 5-4 au chapitre des bris de service.

Le Canadien a dominé le premier bris d'égalité, y prenant les commandes rapidement 4-1. Il a conclu l'exercice avec un puissant service.

En deuxième manche, son rival a réalisé deux bris de suite, dont le deuxième à zéro, et il a ainsi pris l'avance 5-3. Le Japonais a gardé le cap pour niveler à une manche de chaque côté.

Raonic plie, mais ne rompt pas

Pour sa part, Milos Raonic s'est accroché les pieds au troisième tour, mais il n'a pas trébuché.

Confronté à l’Américain Marcos Giron, humble 217e joueur mondial, le Canadien a perdu la manche initiale 4-6 avant d’égaliser les chances dans la deuxième qu'il a remportée 6-4.

Dans la manche décisive, Raonic, 13e tête de série et 14e joueur mondial, s’est retrouvé dans le pétrin alors que son rival de 25 ans s’est emparé d’une avance de 4-1.

L’Ontarien a alors renversé la vapeur et enlevé les cinq jeux suivants pour gagner la manche ultime 6-4.

Ses 55 coups gagnants et ses 22 as auront fait pencher la balance en sa faveur contre un adversaire issu des qualifications.

Il accède ainsi aux huitièmes de finale, où il sera confronté à l'Allemand Jan-Lennard Struff, 55e mondial qui a surpris son compatriote Alexander Zverev (no 3) en deux manches de 6-3, 6-1.

Struff a obtenu neuf as et a résisté aux quatre balles de bris concédées à Zverev.

Sa fiche contre Raonic est 1-1 dont une victoire en trois manches à Dubai, le mois dernier.

Monfils passe

Le Français Gaël Monfils a défait l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 6-0, 6-3. Il pourrait trouver sur sa route le favori, Novak Djokovic.

Le Serbe concluait le programme lundi soir en croisant le fer avec Philipp Kohlschreiber, de l'Allemagne.

Angelique Kerber, huitième tête de série, a eu raison de la qualifiée Natalia Vikhlyantseva, 3-6, 6-1 et 6-3. L'Allemande a défait la 112e raquette au monde en une heure et 54 minutes. Kerber a imposé sa loi après avoir gagné cinq jeux de suite en deuxième manche. Sa prochaine adversaire sera Aryna Sabalenka, tombeuse de Lesia Tsurenko, 6-2 et 7-5.

La Tchèque Karolina Pliskova, cinquième tête de série, a battu la Belge Ysaline Bonaventure, 6-3 et 6-2.

Venus Williams a aussi progressé au tableau, infligeant un revers de 6-2 et 7-5 à Christine McHale, Américaine elle aussi.

Shapovalov et Andreescu à l'oeuvre mardi

À l'horaire de mardi figurent les Canadiens Denis Shapovalov et Bianca Andreescu, qui ont signé des victoires dimanche.

Shapovalov est la 24e tête de série. Il affrontera le numéro 10, Marin Cilic.

Andreescu, 60e au monde, sera confrontée à Qiang Wang, 18e tête de série.

En double, l'Ontarienne Gabriela Dabrowski poursuit sa route en compagnie de Yifan Xu vont jouer contre Darija Jurak et Raluca Olaru, en quarts de finale.