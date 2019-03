Le Canadien réalise le rêve d’un jeune joueur atteint d’un cancer

Le jeune garçon de 11 ans lutte depuis plusieurs mois contre un lymphome hodgkinien en phase 3. Lundi matin, il a pu chausser les patins en même temps que ses idoles au complexe d’entraînement de Brossard.

Après avoir rencontré le directeur général Marc Bergevin, qui lui a fait signer un contrat d’un jour, Samuel Smith a patiné et échangé avec ses favoris que sont Brendan Gallagher, Max Domi, Shea Weber et Carey Price.

Celui qui joue habituellement avec les Pee-Wee Kings de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a vécu des moments fébriles.

J’étais excité et vraiment nerveux parce que c’est mon équipe préférée. On a parlé de hockey ensemble. J’ai même marqué un but contre Carey Price, et il m’a félicité.

Samuel Smith