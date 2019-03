Ivanie Blondin décroche le bronze à Salt Lake City

L’athlète de 28 ans a complété sa course en 8 min 54 s. Plus tôt cette saison, Blondin avait été couronnée vice-championne du monde aux mondiaux.

La Néerlandaise Irene Schouten a remporté les grands honneurs en 8:00,18, tandis que la Coréenne Kim Bo-reum a récolté l’argent (8:00,43).

L’autre Canadienne en lice, Isabelle Weidemann, a signé son meilleur résultat de la saison avec une 6e place.

Du côté des hommes, Jordan Belchos a fini 5e après avoir croisé le fil d’arrivée en 7:39,78.

Une journée frustrante pour Laurent Dubreuil

Dubreuil a complété la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Salt Lake City avec une 8e place au 500 m.

Incommodé par une blessure à l’aine, Dubreuil a été en mesure d’offrir une meilleure performance que lors de sa course de samedi, en signant un temps de 34,437 s.

« C’était mieux qu’hier, mais ce n’était pas l’idéal. Honnêtement, j’ai fait de mon mieux, mais ce n’est pas la course que j’aurais espérée. Par contre, je suis quand même content d’avoir été capable de rebondir aujourd’hui et de participer à l’épreuve. C’est mon huitième top 10 cette année, alors c’est quand même positif, surtout dans les circonstances », a-t-il affirmé.

Laurent Dubreuil participait au 500 m et au 1000 m à Heerenveen. Photo : Associated Press / Peter Dejong

Le patineur québécois avait également peine à cacher sa déception à la suite d’une saison en deçà de ses attentes.

« Je ne suis pas au niveau espéré présentement et j’ai hâte de recommencer à gagner des médailles régulièrement. Je ne veux plus être un simple figurant dans le groupe A. Des huitièmes places, ce n’est pas assez bon à mon goût. Je vais travailler fort durant l’entre-saison pour m’améliorer et revenir plus fort l’an prochain », a-t-il confié.

C’est finalement le Japonais Tatsuya Shinhama (33.790 s) qui a remporté l’or devant le Sud-Coréen Cha Min-kyu (34,030) et son compatriote Yuma Murakami (34,104).

Avant de profiter de quelques semaines de repos, Dubreuil participera au Silver Ball, vendredi prochain, à Leeuwarden, aux Pays-Bas.