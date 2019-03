Les Capitals battent les Jets et savourent une 7e victoire d’affilée

Carl Hagelin a marqué le but vainqueur lorsqu'il s'est échappé à sa sortie du banc des pénalités, Pheonix Copley a réalisé 33 arrêts et les Capitals ont battu les Jets de Winnipeg 3-1, dimanche soir, à Washington.

Menés par Copley, Hagelin et Nick Jensen, les Capitals ont réussi à museler leurs adversaires lors de cinq pénalités et ont remporté leur match malgré une domination des Jets de 34-18 au chapitre des tirs au but.

Les Capitals n'ont pas perdu depuis qu'ils ont ajouté Hagelin et Jensen à leur formation avant la date limite des échanges.

Nicklas Backstrom et Lars Eller, dans un filet désert, ont également touché la cible pour les Capitals.

Mathieu Perreault a été l'auteur du seul but des Jets et Copley n'a pas vraiment eu de chance sur la séquence. Les Jets ont bien cru qu'ils avaient égalisé le pointage à mi-chemin en troisième période, mais les arbitres ont déterminé qu'il y avait eu obstruction sur le gardien de but.

Connor Hellebuyck a réalisé 15 arrêts dans la défaite.

Perreault et le défenseur Tyler Myers se sont absentés momentanément durant la rencontre en raison de blessures et les Capitals ont eu la frousse lorsque Matt Niskanen a bloqué un tir sur réception de Patrik Laine avec sa main gauche. Niskanen a finalement réintégré la formation.