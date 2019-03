Les Raptors freinent l’élan du Heat

Kyle Lowry a inscrit 24 points et 10 aides, Pascal Siakam en a ajouté 20 et les Raptors de Toronto ont égalé le record du club en marquant 21 paniers de trois points, en route vers un gain de 125-104 sur le Heat de Miami, dimanche.

Huit joueurs des Raptors ont inscrit 10 points et plus. Danny Green a obtenu 15 points, tous des paniers de 3 points. Norman Powell a également récolté 15 points, tandis que OG Anunoby et Jeremy Lin ont tous les deux amassé 11 points.

Les Raptors avaient également inscrit 21 paniers de trois points lors d'une rencontre face au 76ers de Philadelphie en 2005.

Bam Adebayo a inscrit 19 points pour le Heat, qui avaient remporté quatre matchs d'affilée avant de baisser pavillon. Dion Waiters et Dwayne Wade ont tous les deux ajouté 15 points et Rodney McGruder en a obtenu 13.

Le Heat a été dominé 63-24 au chapitre des paniers de trois points.

Kawhi Leonard était absent du côté des Raptors.