Les Canadiennes en finale de la Coupe Clarkson

Une victoire sans équivoque de 5-0 a permis aux Fabs de remporter leur série au meilleur de trois matchs.

Le Thunder, champion en titre de la Coupe Clarkson, avait forcé la tenue d’une rencontre ultime avec une victoire samedi.

Mais dimanche après-midi, les Canadiennes ont marqué quatre fois en deuxième période pour l’emporter.

Mélodie Daoust a brisé la glace pour les Montréalaises. Elle a redirigé le tir de Laurianne Rougeau derrière Erica Howe.

Rougeau a écrit le troisième but des Canadiennes elle-même, puis Jillian Saulnier et Hilary Knight ont poussé l’avance à 4-0.

Knight et Saulnier ont chacune récolté un but et deux mentions d’aide. Daoust a terminé le match avec un but et une passe décisive.

Tracy-Ann Lavigne a ajouté un cinquième but pour les Canadiennes.

La Coupe Clarkson sera disputée dans un seul match, le 24 mars à Toronto.